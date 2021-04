Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1

Entre 80 y 100 personas fueron evacuadas de los primeros cuatro vagones, mientras otros vagones, entre el quinto y el octavo, se han "deformado" y es difícil acceder a ellos, según las autoridades taiwanesas.

La Agencia Central de Noticias de Taiwán reportó que se sospecha que un camión que "no estaba estacionado correctamente" se deslizó en el camino del tren. El Departamento de Bomberos mostró una foto de lo que parecían ser los restos del vehículo junto al tren descarrilado.

#BREAKING A train carrying about 350 passengers derailed inside a tunnel in Hualien, China's Taiwan on Friday, with authorities confirming that at least four passengers appeared to be dead and more than 20 injured, according to local media. A rescue mission is underway. pic.twitter.com/EBJSlqYmWg

Varias fotos y videos de las secuelas del accidente han circulado en redes sociales, mostrando los vagones fuera de las vías ferrocarriles, así como los escombros esparcidos por la escena.

A passenger train carrying 350 people in Taiwan hit a construction vehicle and derailed in a tunnel on Friday. At least four people were killed in the accident. Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/vYU6NSaKoM

En otras imágenes se muestra a algunos pasajeros caminando al lado del tren accidentado, y otros saliendo de los vagones fuera del túnel.

The train, travelling to #Taitung, came off the rails in a tunnel just north of #Hualien causing some carriages to hit the wall of the tunnel, the fire department said in a statement.

The train was carrying around 350 people, and rescue efforts are ongoing, the department said. pic.twitter.com/G4sujBYJoo

