La primera dama de Estrados Unidos de América, Melania Trump, confirmó este viernes su contagio por coronavirus COVID-19. Lo que no la amilanó para enviarle un mensaje de esperanza a todos los estadounidenses.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Melania Trump manifestó que padece el virus, como muchos ciudadanos estadounidenses, por lo cual permanecerá su cuarentena desde casa.

"Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos", dijo, al referirse también al presidente de EEUU.

Finalizó enviando un mensaje de esperanza, exhortando a que estén seguros, reguardándose en oamdemia: "Todos superaremos esto juntos".

Según un comunicado, la pareja presidencial permanecerá en la Casa Blanca mientras dure la convalecencia.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020