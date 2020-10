Los rescatistas tuvieron que trabajar hasta la madrugada en la búsqueda de posibles víctimas por debajo de miles de productos que quedaron esparcidos en el piso.

Según se observa en el video los anaqueles cayeron como un dominó.

El cuerpo de bomberos precisó que el trabajo exigió la movilización de cerca de 170 miembros y de 14 ambulancias del organismo.

La víctima fatal fue identificada como Elane de Oliveira Rodrigues, una de las empleadas del supermercado.

El grupo propietario de la red de supermercados Mateus cerró todas sus tiendas este sábado en señal de luto.

Asimismo, lamentaron lo ocurrido y prometieron ayuda para las víctimas y los afectados.

Ni los bomberos ni los propietarios del supermercado tienen informaciones hasta ahora sobre la causa del siniestro.

O vídeo de uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente no Mix Mateus Atacarejo, no bairro Vinhais, em São Luís, no Maranhão.

Uma morte foi confirmada e quatro pessoas ficaram feridas. pic.twitter.com/g6FiAuaec5

