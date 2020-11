Después de morir por COVID-19, feligreses despiden a un obispo besando su cadáver

Fuente: 20MINUTOS.ES

A pesar de las medidas de seguridad impuestas frente a la pandemia de COVID-19, miles de feligreses se reunieron, el pasado domingo, en la catedral ortodoxa de Podgorica para darle un beso de despedida al cuerpo del jerarca del Arzobispado de la Iglesia ortodoxa serbia en Montenegro, Amfilohije Radovic, fallecido por coronavirus, según DW News.

El clérigo, que había contraído este virus a principios del mes de octubre, falleció el pasado viernes a causa de una neumonía, una complicación frecuente de la enfermedad, a pesar de dar negativo por coronavirus diez días antes. Ahora bien, que su muerte haya sido provocada por el mismo desencadenante que ha provocado una pandemia mundial, no ha sido excusa suficiente para que sus fieles, junto con los máximos dignatarios ortodoxos, así como los representantes de las comunidades religiosas católica y musulmana, hayan acudido al funeral de Amfilohije, violando la normativa anticovid.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG

— DW News (@dwnews) November 2, 2020