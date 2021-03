Dos adolescentes incendiaron a un hombre con discapacidad en Nueva York

Según lo reseñado por el portal Daily Wire, dos adolescentes negros han sido acusados ​​de agresión e incendio provocado en relación con la muerte de un hombre blanco con una enfermedad mental en Rochester, Nueva York.

Según los informes, los dos entraron a escondidas en la casa del hombre el viernes por la tarde, lo rociaron con un líquido inflamable y lo prendieron fuego hasta que el 70% de su cuerpo quedó cubierto por quemaduras de segundo y tercer grado.

Aparentemente un sujeto que se identificó como un cartero o trabajador de gas y electricidad, irrumpió en el apartamento para tratar de apagar al hombre en llamas. Cuando se hizo la llamada al 911 y llegó la policía, ya era demasiado tarde. La víctima luchó por su vida durante cuatro días en una unidad de traumatología por quemaduras antes de fallecer.

La historia fue reportada por la estación local WHAM 13 News, pero no se especificaron las razas de las personas involucradas.

El periodista y presentador de radio de Rochester, Bob Lonsberry hizo públicas las razas y destacó la doble moral en la cobertura de noticias que ha contribuido al deterioro de Rochester, una ciudad envuelta en una campaña a veces violenta contra agentes de policía por presunto racismo.

The mentally ill white man set afire Friday by two black teens died this morning. #ROC

— Bob Lonsberry (@BobLonsberry) March 16, 2021