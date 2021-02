Dos agentes del FBI murieron durante un tiroteo en Sunrise, y otros resultaron heridos, cuando cumplían con una orden judicial en una casa este martes. Según informó el FBI en Miami, que también informó la muerte del sospechoso.

Minutos antes, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, había mencionado a tres agentes muertos, y además también confirmó la muerte del atacante en rueda de prensa.

Entretanto, el FBI confirmó que otros tres agentes resultaron heridos, de los cuales dos se encuentran estable.

Los agentes acudieron a la residencia del sujeto, en 10100 Reflections Blvd. Oeste, por poseer presunta pornografía infantil.

De acuerdo a la Polícía de Sunrise, el hecho ocurrió a las 6:00 a.m, por lo que la zona permaneció al tránsito vehicular.

“La escena es segura, pero debido a la investigación en curso, todavía se les pide a los residentes de los vecindarios afectados en el área de Water Terrace en Nob Hill Road que permanezcan en sus casas hasta que podamos abrir Nob Hill Rd. Gracias por su paciencia como comprensión" dijo el Departamento de Policía de Sunrise.

#FBI Miami Statement on Agent-Involved Shooting: @FBIMiamiFL issued a statement on an agent-involved shooting in Sunrise, Florida, in which two FBI agents were killed and three were wounded. https://t.co/PDoVVSkEVp

— FBI (@FBI) February 2, 2021