El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo este lunes una llamada telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque, donde ratificaron el compromiso compartido de ambos gobiernos para el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, indicó un despacho de prensa del equipo de Juan Guaidó.

En la llamada, Blinken expresó su agradecimiento por la asociación multifacética entre Estados Unidos y Colombia y se comprometió a continuar nuestra estrecha cooperación en materia de seguridad, desarrollo rural y antinarcóticos.

De igual forma, el jefe de la diplomacia del Gobierno de Biden expresó su agradecimiento por la decisión del gobierno del presidente Duque de otorgar Estatus de Protección Temporal a los más de 1.7 millones de migrantes venezolanos en Colombia.

Blinken escribió en su cuenta en Twitter que sostuvo una importante discusión ayer con el presidente colombiano Iván Duque.

"Nuestra alianza continúa apoyando la paz y la prosperidad en Colombia a través de la cooperación en seguridad, desarrollo rural, lucha contra el narcotráfico y derechos humanos", dijo.

Important discussion yesterday with Colombian President @IvanDuque. Our partnership continues to support peace and prosperity in Colombia through cooperation on security, rural development, counternarcotics, and human rights.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 6, 2021