EEUU amplía sanciones a hijos y empresas del líder golpista birmano

La agencia EFE señala que el Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones derivadas del levantamiento militar en Birmania. Esta vez contra dos hijos del líder golpista, Min Aung Hlaing, mediante un comunicado del Departamento del Tesoro.

Los sancionados por Washington son Aung Pyae Sone y Khin Thiri Thet Mon.

También seis de sus empresas: A&M Mahar Company Limited, Sky One Construction Company Limited, The Yangon Restaurant, The Yangon Gallery, Everfit Company Limited y Seventh Sense Company Limited.

«Aung Pyae Sone y Khin Thiri Thet Mon tienen una variedad de participaciones empresariales que se han beneficiado directamente de la posición y la influencia maligna de su padre», según el Departamento del Tesoro estadounidense.

Las nuevas sanciones bloquean los bienes que los dos hijos del líder golpista puedan tener en Estados Unidos y prohíben eventuales transacciones con ellos.

Los hijos de Min Aung Hlaing son los últimos sancionados por Washington en una lista que ha ido aumentando desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

Más sanciones y sancionados

Además de ellos dos, al menos 12 oficiales de la junta militar, incluido el propio Min Aung Hlaing, que es el comandante de las Fuerzas Armadas de Birmania y lideró la deposición del Gobierno electo de Aung San Suu Kyi, han sido sancionados por Washington.

Hlaing preside la junta militar que rige en Birmania desde el golpe de Estado.

Al imponer las primeras sanciones, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, advirtió de que Washington podría adoptar medidas adicionales: «Si hay más violencia contra los manifestantes pacíficos, las Fuerzas Armadas se darán cuenta de que las sanciones de hoy son solo las primeras».

Al menos 60 manifestantes y disidentes han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y el Ejército desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

Fuente: Agencia EFE