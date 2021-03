El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (EEUU), Craig Faller, expuso este martes las razones por las que Nicolás Maduro y el gobierno chavista se mantiene en el poder. En tal sentido, precisó que Cuba, Rusia, Irán y China apoyan al Palacio de Miraflores, lo que le brinda herramientas para esquivar las medidas en su contra.

Faller se pronunció ante el Comité de Servicios Armados del Senado, en donde aseguró que las políticas del chavismo destruyeron la economía. De tal forma, esto generó una reacción en cadena que desembocaron en la crisis migratoria venezolana, en la que más de 5,4 millones de personas partieron del país.

“Destruyendo la economía, mas de cinco millones de refugiados han huido de Venezuela durante el régimen de Maduro. Se mantiene aferrado al poder por el apoyo de Cuba, Rusia, Irán y China”, dijo Faller.

De igual forma, Faller agregó que Rusia incrementa su presencia en la Latinoamérica y “contrarrestar una intromisión estadounidense en el extranjero cercano”.

“Ampliando el acceso aéreo y marítimo para proyectar el poder militar, tiene acuerdos con Venezuela y Nicaragua que permiten la visita de buques de guerra rusos con poca antelación", dijo Faller.

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, advirtió el pasado miércoles sobre el incremento de la presencia de Rusia en Venezuela. “Comparto esa preocupación”, dijo en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, después que se le interrogara sobre la influencia de Moscú en el hemisferio.

“Vemos eso en Venezuela. Hemos visto, creo, un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos años, y estamos muy atentos a eso en todos los ámbitos”, acotó.

Rusia es uno de los principales aliados del chavismo, tras la llegada de Hugo Chávez al poder y el distanciamiento con Estados Unidos. Incluso, Moscú ha sido el encargado de enviar 200.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. Así pues, quedaron en evidencia las relaciones entre ambas naciones.

#SOUTHCOM Commander Adm. Faller at #SASC: #Maduro continues to cling to power [in #Venezuela] with the support of #Cuba, #Russia, #Iran and #China." @deptofdefense @theJointStaff @WHAAsstSecty pic.twitter.com/OWGk1qscfy

— U.S. Southern Command (@Southcom) March 16, 2021