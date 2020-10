EEUU impone sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios funcionarios nicaragüenses y una entidad bancaria por actos de corrupción y atentar contra la democracia en el país bajo el mando de Daniel Ortega.

Los sancionados esta vez fueron la Fiscal General, Ana Julia Guido, y el Secretario de la Presidencia, Paul Oquist y la Caja Rural Nacional (Caruna).

Today the U.S. sanctioned Ana Julia Guido, Paul Oquist, and Caruna Savings and Loan. The U.S. will continue to take the necessary steps to support the Nicaraguan people and pressure the Ortega regime to cease repression, respect human rights, and restore democracy to Nicaragua.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 9, 2020