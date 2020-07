EEUU negó tener planes de negociar con Nicolás Maduro. Así lo reiteró este jueves el secretario de de Estado, Mike Pompeo, durante una interpelación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

“Absolutamente no. Nuestra política es no negociar con él nada que no sea su salida como gobernante de ese país", expresó Pompeo.