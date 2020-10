"EEUU nunca será una versión a gran escala de Venezuela": Trump insiste en tildar a los demócratas de "socialistas"

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que Estados Unidos nunca será como Venezuela, al afirmar que "eso es lo que demócratas quieren que sea". El candidato presidencial para el partido republicano señaló que el país norteamericano "no podría sobrevivir como nación socialista".

Donald Trump ha hecho referencia en reiteradas oportunidades lo que podría pasar si el candidato demócrata, Joe Biden, llega a la Casa Blanca. Durante sus actos de campañas ha dicho que Estados Unidos podría convertirse en un "régimen socialista, empujado por una izquierda radical"

El anti socialismo ha sido uno de los temas principales en los actos donde ha hecho presencia el Presidente, quien cuenta con un importante apoyo de migrantes cubanos y venezolanos, víctimas de los regímenes de sus países.

Incluso durante el primer debate presidencial acusó directamente a Biden. “Su partido quiere ir a la medicina socialista“, le dijo Trump.

Acusaciones que fueron refutadas por el demócrata quien señaló “el partido soy yo, ahora mismo. Yo soy el Partido Demócrata”.

Our Country cannot survive as a Socialist Nation, and that’s what the Democrats want it to be. The USA will never become a large scale version of Venezuela. All control is already being taken away from Sleepy Joe. He has Zero to say!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020