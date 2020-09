Estados unidos rechazó este jueves, la visita de la Unión Europea a Venezuela para negociar con el régimen de Nicolás Maduro. El objetivo de este encuentro sería buscar, propuesta que el gigante norteamericano condenó firmemente.

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, ratificó la postura de la Administración de Donald Trump. En tal sentido, reiteró que no se puede dialogar con alguien que tiene una acusación por crímenes de lesa humanidad en contra de los venezolanos.

“Alguien que es responsable de crímenes contra la humanidad, que está constantemente oprimiendo a su pueblo, asesinando a su pueblo, que persigue a sus oponentes, no puede permanecer en el poder, no puede supervisar ninguna elección parlamentaria o presidencial", dijo.

Según reseñó el portal Infobae, Filipetti se mostró renuente a apoyar las gestiones de la Unión Europea por unas elecciones bajo el régimen de Maduro. De esta forma, Estados Unidos reiteró que debe “cesar la usurpación” para que se pueda proceder a un proceso electoral.

La miembro de la Administración de Trump reconoció que le preocupa que parte de la comunidad internacional esté centrada en las elecciones. Para Filipetti, una negociación con Maduro no es admisible y que unas elecciones bajo las condiciones actuales no generarán una solución a la crisis que vive Venezuela

“Y me preocupa que la comunidad internacional esté tan enfocada en la elección legislativa, si debe posponerse o no. Posponerla no es la solución. Negociar con el régimen de Maduro no es la solución porque no se negocia con alguien tan decidido a permanecer en el poder que está dispuesto a asesinar a miles de personas para hacerlo”, subrayó.