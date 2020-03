EEUU recomienda no viajar en cruceros por temor al coronavirus

El Departamento de Estado de los EEUU recomendó este domingo a sus ciudadanos que tengan problemas de salud subyacentes a no viajar en cruceros por el inminente brote del COVID 19.

«Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), señalan un mayor riesgo de infección de COVID-19 en el entorno de un crucero”, sostienen en la agencia del Departamento de Estado.

Los CDC recomiendan que las personas mayores que ya tengan problemas de salud deben evitar situaciones que los pongan en mayor riesgo de infectarse. «Esto implica lugares llenos de gente, evitar viajes no esenciales, como viajes largos en avión, y especialmente evitar embarcarse en cruceros”, recalcan.

U.S. citizens, especially with underlying conditions, should not travel by cruise ship. #CDC notes increased risk of #COVID19 on cruises. Many countries have implemented screening procedures, denied port entry rights to ships and prevented disembarking. https://t.co/jh93gZTkpC pic.twitter.com/jI6S0UceVg

— Travel – State Dept (@TravelGov) March 8, 2020