Estados Unidos informó este domingo, 11 de abril de 2021, de un nuevo acontecimientoen la vacunación contra el COVID-19, con un récord de 4.6 millones de dosis administradas en las últimas 24 horas.

"Un nuevo récord", destacó el responsable de vacunación de la Casa Blanca, Cyrus Shahpar, a través de un mensaje publicado en Twitter.

Just in: a new Sunday record to finish an amazing week in vaccinations. +3.58M reported today over total yesterday, vs. 3.36M last Sunday. More than 22M this week. Great to see comments of people vaccinated around the country. Need as many of us vaccinated to protect all of us!

— Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) April 11, 2021