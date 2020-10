Entre el 4 y el 23 de septiembre pasado el Ejército de Brasil realizó unaen los alrededores de las ciudades de Manacapuru, Moura y Novo Airão, en Amazonas,. Los ejercicios, bautizados como, involucraron a 3.600 soldados y numerosos sistemas de armas.

La maniobras de gran escala generaron, también, críticas en la prensa brasileña por su alto costo en momento de fuerte recesión económica causada por la pandemia de coronavirus. El periódico O Globo indicó que sólo en combustible se gastaron unos 6 millones de reales (poco más de un millón de dólares).

Sin embargo, el vicepresidente y militar retirado, Hamilton Mourao, justificó este miércoles la movilización. "Si no se entrena, se pierde el partido", acotó.

"Es normal dentro del Ejército, se hace anualmente en todos los comandos militares de la zona. La regla básica es la siguiente: entrenamiento difícil, combate fácil. El Ejército de Brasil tiene que estar preparado para cualquier situación", explicó.

Las maniobras del Ejército de Brasil coincidieron en septiembre con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. "Fue una coincidencia", indicó Mourao, quien luego también intentó moderar una posible escalada de tensiones con Venezuela, reseña Infobae.

"El gobierno brasileño no mantiene relaciones tensas con Venezuela. Nosotros, simplemente, no estamos de acuerdo con el actual gobierno allá, el de Maduro. Consideramos que es una dictadura que no respeta los derechos humanos del pueblo venezolano, pero no tenemos problemas con Venezuela", finalizó.