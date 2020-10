Un brutal ataque contra una mujer en Irán causó conmoción

, en un hecho que dio a conocer este jueves 22 de octubre a través de un fuerte video.

En el material audiovisual se puede observar el desgarrador abuso, y agresión sexual contra la fémina; al estar en el suelo con la cara manchada de sangre, mientras dos mujeres la sujetan, le halan el cabello y le pegan en la cabeza.

También en el video se observa que un hombre que se presume es un policía le pone el pie en el pecho; y luego le manosea los senos; mientras está prácticamente desmayada tras brutal ataque.

"La chica que ves en el video fue golpeada y le rompieron la nariz porque su jefe la violó y ella protestó por ello", denunció usuario en Twitter identificado como @MySkyComet

Según este usuario cuando se presentó el caso en un juzgado le ordenaron que se callara; en vista que su jefe es un hombre poderoso y supuestamente ya habría abusado sexualmente de varias mujeres.

Según la narración inicial de quienes publicaron este video y estuvieron en contacto con la víctima, este incidente ocurrió ayer miércoles 21 de octubre en el barrio Beryam de Abadan. Reseñó el portal IránTrue.com.

De acuerdo a lo publicado por ese portal, todos los medios controlados por el Estado iraní, en un esfuerzo coordinado; intentan culpar a la niña que fue violada por un influyente hombre casado y hablan de un “viejo vacuno” como causa del incidente, sin dar más detalles.

The girl that you see in the video was beaten up and they broke her nose because her boss raped her and she protested about it. Look at the security guard, he is touching her breasts and the women in the vid are punching her in the head #جهان_نژادیانpic.twitter.com/UJgXMLoJNj

