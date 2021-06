El demoledor testimonio que sale a la luz sobre las horas posteriores a la muerte de la princesa Diana

La semana que viene, "la mujer más famosa del mundo" habría cumplido 60 años. Para una serie histórica y un podcast que reexamina los últimos días de Diana, el Daily Mail ha hablado con una serie de testigos cruciales y miembros de su círculo íntimo, muchos de los cuales no habían hablado antes.

Gracias a sus testimonios, reconstruimos la noche del accidente en París y la inútil batalla para salvar a Diana. Hoy, contamos la historia de las estremecedoras secuelas.

París: 7:06 hora local, domingo 31 de agosto de 1997.

Amanece el último día de las vacaciones de verano en Francia. Pero no es un amanecer cualquiera. De la noche a la mañana, la Ciudad de la Luz se ha convertido en un poderoso y distópico vórtice, que atrae irresistiblemente la atención del mundo y obliga a la sombría presencia de altas personalidades del Estado a ambos lados del Canal.

El presidente francés, Jacques Chirac, se desplaza tras haber despejado su agenda del día. Su primer ministro, Lionel Jospin, se apresura a regresar a la capital tras abandonar la conferencia de verano del Partido Socialista en la estación atlántica de La Rochelle.

En el castillo de Balmoral, a 800 millas al norte, el Príncipe de Gales se prepara para volar de Aberdeen a París en un avión apresurado del Royal Flight. Sus dos excuñadas también irán a bordo.

Este vórtice tiene su eje en una sala del primer piso con paredes azules y grandes ventanas sin cortinas, situada en un pasillo cercano al servicio de urgencias del enorme e histórico Hospital Universitario Pitié-Salpêtrière, en el distrito 13.

La habitación es lo suficientemente grande como para albergar tres camas. Hoy en día, sólo tiene una. Pero esta cama contiene el cuerpo de Diana, Princesa de Gales.

Fue declarada muerta en uno de los quirófanos del sótano del hospital

Han pasado tres horas y seis minutos desde que fue declarada muerta en uno de los quirófanos del sótano del hospital, tras una batalla desesperada por salvarla de la catastrófica rotura interna que sufrió en un accidente de coche a gran velocidad junto al Sena, poco después de la medianoche.

La calzada oeste del túnel bajo el puente del Alma sigue cerrada al tráfico y permanecerá así durante tres horas más. Este es el lugar donde el Mercedes S280 negro en el que viajaban la Princesa y su novio, Dodi Al-Fayed, y que conducía Henri Paul, subdirector de seguridad del Hotel Ritz, impactó contra el hormigón a una velocidad estimada de 65 mph.

Desde que el cuerpo de Diana salió del quirófano, lo vela el sacerdote católico padre Yves-Marie Clochard-Bossuet, el capellán de guardia que al ser llamado por teléfono desde su cama para atender a la "princesa Diana" pensó en un primer momento que era víctima de una broma de borrachos. El amanecer confirma la sobria realidad de un mundo que se ha puesto de cabeza.

Frederic Mailliez, el médico fuera de servicio que llegó primero al lugar del accidente mientras conducía a casa desde la fiesta de cumpleaños de un amigo, se despierta para descubrir que la "hermosa" desconocida a la que había prestado primeros auxilios no solo está muerta, sino que es la mujer más famosa del mundo. "Me quedé asombrado", recuerda al Daily Mail.

Las repercusiones llegan a Londres

Londres está una hora por detrás de París. Pero las repercusiones de lo ocurrido también se sienten allí. Alguien está golpeando las puertas y ventanas del piso de Notting Hill del confidente de Diana y corresponsal real del Daily Mail, Richard Kay. Es la última persona con la que Diana habló por teléfono móvil, en una conversación mantenida la noche anterior. Después, él había obedecido su última instrucción: apagar sus teléfonos y dormir un poco.

Y así no ha sabido nada de la tragedia. Nadie ha podido contactar con él en esta noche de noches. No hasta que el reportero jefe del Mail, David Williams, acude a Notting Hill. Finalmente, Kay aparece en bata: '¿Qué pasa?', pregunta.

'Tengo malas noticias', dice Williams. 'Vamos a entrar y a encender la televisión'. Cuando Kay enciende su móvil, escucha una serie de mensajes cada vez más angustiosos que Paul Burrell, el mayordomo de Diana, le ha dejado durante la noche. Quería que Kay fuera con él a París para ayudar a traer el cuerpo de Diana a casa.

Pero ya es demasiado tarde para eso. Burrell ya está en el aeropuerto de Heathrow a punto de embarcar en el primer avión hacia la capital francesa. Le acompaña el chófer de la princesa, Colin Tebbutt.

'No se trataba de dejar la recuperación de Diana en manos del establishment, en lo que a nosotros respecta', recuerda al Mail. Ya no tenía nada que ver con el Palacio de Buckingham ni con el Príncipe de Gales. Era nuestra jefa y seguiríamos cuidando de ella. Michael Gibbins, secretario privado de Diana, me dijo esa noche: "Colin, ¿podrías subirte al primer avión a París? Y le dije: 'Sí, señor, no hay problema'.

Las primeras personas que conocemos del lado de Lady Di

Tebbutt está nervioso por la forma en que serán recibidos. "Cuando llegamos, Sir Michael y Lady Jay bajaron a recibirnos y le dije a Paul: 'Esperan a funcionarios del gobierno, no a un chófer y un mayordomo'. Empezaba a preocuparme lo que (el embajador) iba a pensar o decir: '¿Por qué nos han enviado? ¿Qué hace usted aquí?".

Pero Sir Michael me estrechó la mano y dijo: "Señor Tebbutt, muchas gracias por venir. Son ustedes las primeras personas que conocemos del lado de la Princesa. ¿Quiere acompañarme?' Y Paul se fue con Lady Jay a tratar de reunir algo de ropa [para Diana]. No nos llevamos nada'.

El padre Clochard-Bossuet se ha ofrecido para trabajar como capellán de guardia en la Pitié-Salpêtrière este fin de semana, en parte porque había pensado: "No tendré nada que hacer". Ahora se encuentra con que tiene que interactuar con los grandes y los buenos mientras responden a una tragedia de interés mundial. Algunos son más fáciles de tratar que otros. El Ministro del Interior francés, Chevènement, es "prepotente", recuerda al Mail "[Se comportó] como si yo estuviera [intentando] tomar el control. Me decía que me quedara en mi sitio'.

La esposa del Presidente es diferente. "Madame Chirac debió de llegar alrededor de las 9-10 de la mañana y fue la que más tiempo se quedó", dice. 'Rezó y me pidió que rezara con ella en la habitación de Diana. Fue ella quien me preguntó: '¿Puedes quedarte [con Diana] hasta que llegue un miembro de la Familia Real?'

"Así que le dije que, aparte de la misa que debía celebrar en el hospital esa misma mañana -no por Diana, sino porque era domingo, recuerda-, podía. Y por eso hice guardia por Diana hasta el final. A petición de Madame Chirac".

Caos total en el hospital

11:45: El sacerdote está a punto de unirse a su vigilia por Tebbutt y Burrell, que llevan consigo un vestido de cóctel negro de lana y un par de zapatos negros, seleccionados del armario de Lady Jay.

"Ese viaje fue muy extraño", recuerda Tebbutt. 'Las calles estaban llenas de gente, pero cuando llegamos al hospital era como un partido de fútbol en el exterior. Un caos total'.

Se abrieron paso y 'fueron llevados arriba a una oficina de enfermería donde encontró a Keith Moss [el Cónsul General Británico] y a la 'maravillosa' hermana enfermera del Caribe Francés [la enfermera jefe Beatrice Humbert] que estaba a cargo de Diana.

Le dije al Sr. Moss que era un antiguo inspector de la protección de la Familia Real y que ahora representaba al secretario privado de la Princesa. El Sr. Moss dijo: 'Le llevaré a ver a la Princesa'.

'En el pasillo había un policía y la gente entraba y salía de una habitación en particular y me pregunto: "¿Qué está pasando aquí?. Y entré en esa habitación y hay un tipo haciendo una reverencia al final de una cama. Y la gente [así] entraba a presentar sus respetos. Y, bang, ahí estaba la jefa, en una cama normal, cubierta por una sábana hasta la barbilla con aspecto de estar dormida".

"Tenía una pequeña marca en la parte derecha de la cara y el pelo un poco revuelto. Fue un momento impactante. Pero tuve que recomponerme y dije: 'No creo que la gente deba entrar y salir de su habitación. Debería estar totalmente despejada. ¿Podría decirme qué se supone que está pasando [con ella]?".

A Diana se le niega la privacidad y la dignidad, incluso en la muerte

"Pero ésta no es la única cuestión relativa a la intimidad y la dignidad de Diana. Miré por las ventanas y pude ver gente en los tejados cercanos", recuerda Tebbutt. "No podía creerlo. No creo que supieran exactamente dónde estábamos porque era un hospital grande, pero estaban intentando sacar fotos y no había cortinas en las ventanas".

Una vez más, a Diana se le niega la privacidad y la dignidad, incluso ahora en la muerte. Como resultado, la tragedia tendrá un nuevo y macabro giro. "Inmediatamente pedí mantas y las pusimos en las ventanas", recuerda Tebbutt.

"Pregunté por qué la Princesa estaba en esta cama y no en la morgue [como había esperado] donde estaría segura en todos los sentidos y me dijeron... el Palacio ha dicho que no debe ser tocada ni movida hasta que lleguen los Leverton".

Tebbutt pide que se trasladen urgentemente aparatos de aire acondicionado portátiles a la habitación.

"Así que me los trajeron en soportes altos. Pero cuando los conecté y los giré [para apuntar a la cama] pensé, sólo por un segundo, que la Princesa seguía viva. Porque su pelo se movía y sus párpados también. Y sólo por una fracción de segundo mi corazón se detuvo y tuve que apartarme hacia la pared, y Paul también lo hizo".

"Por supuesto que no estaba viva, era solo el aire que salía de los ventiladores. Pero ese fue el peor momento. Probablemente el peor momento de mi vida, aparte de la muerte de mi madre y mi padre".

Moss está bajo órdenes y es inflexible, recuerda. "Así que llamé al Sr. Gibbins y le presioné para que se permitiera a los enterradores del hospital arreglar" a Diana. Pensaba, el Príncipe va a venir, su familia va a venir, quiero que el jefe esté en buena forma".

Recuerda que finalmente le dieron permiso "desde Balmoral". Había una señora y un caballero de la funeraria y Paul [también] fue a peinarla e hicieron un buen trabajo. Era la primera vez que respiraba desde la 1 de la madrugada.

El féretro de Diana

El féretro fue llevado a la altura de los hombros por estos cuatro tipos grandes acompañados por el propio Sr. Leverton, todos con trajes de mañana, "marchando por el pasillo como si fuera un desfile militar", recuerda Tebbutt. 'Le dije al Sr. Leverton que los enterradores franceses habían estado y esperaba que todo estuviera bien. Y él entró, la miró, y dijo: 'Sr. Tebbutt, han hecho un buen trabajo, gracias', lo que fue un gran alivio para mí'.

Ahora llega el Príncipe Carlos, acompañado por las hermanas de Diana, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes. El presidente Chirac está en la entrada del hospital con una guardia de honor de 12 personas.

Conozco [al Príncipe] desde 1978. Me dijo: 'Colin, muchas gracias por venir'", dice Tebbutt. Le expliqué lo que había pasado y me preguntó: '¿Hay algún miembro del clero aquí?' Le dije que sí y me contestó: 'Me gustaría entrar en la habitación [de Diana] con el clero y sus hermanas. ¿Le parece bien? Le dije: "Por supuesto, señor".

Los rezos duran un cuarto de hora. El sacerdote se da cuenta de que el aspecto de Diana ha cambiado desde la última vez que la vio. Diana ha sido preparada y vestida con el traje de Lady Jay. 'Le habían puesto sombra de ojos y maquillaje', recuerda. 'No tenía la naturalidad de antes. Parecía una muñeca, mientras que antes era simplemente una mujer muy hermosa'. Una foto de los dos hijos de Diana, que estaba en su bolso, ha sido colocada en sus manos junto con las cuentas del rosario que le regaló la Madre Teresa.

Fuente Daily Mail