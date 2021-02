El desesperado acto de la hija de una de las asesinas más salvajes de Gran Bretaña para no convertirse en su madre

El portal The Sun informa que Joanna Dennehy, de 37 años, se convirtió en una de las asesinas más salvajes de Gran Bretaña durante un alboroto de diez días en 2013: apuñaló a tres víctimas hasta la muerte e hirió gravemente a otras dos.

La hija Shianne Treanor, de 21 años, reveló que su salud mental se deterioró en el momento en que le contaron los horribles crímenes de su madre a los 13 años.

Ella dijo: “Perdí todos mis sentidos y caí al suelo llorando. Lo primero que dije fue: ‘¿Me convertiré en ella? ¿Seré yo? ”.

“He sufrido problemas de salud mental, desde trastornos de la alimentación hasta autolesiones, depresión, ansiedad y paranoia»

«Pensé que porque me iba a convertir en ella, ‘Tal vez debería terminarlo ahora, terminarlo, para no lastimar a nadie'».

Los crímenes de Dennehy, que a menudo usaban una espada zombi, fueron tan horribles que es una de las tres mujeres en el Reino Unido encarceladas de por vida.

Los otros eran Rose West, de 67 años, y la asesina de Moors Myra Hindley, quien murió en 2002 a los 60 años.

Dennehy mató a puñaladas al promotor inmobiliario Kevin Lee, de 48 años, Pole Lukasz Slaboszewski, de 31, y John Chapman, de 56, en Peterborough, y arrojó sus cuerpos en zanjas.

Después de su último asesinato, llamó a su cómplice, Gary Stretch, entonces de 46 años, y cantó la canción de Britney Spears Oops, I did It Again.

John Rogers y Robin Bereza sobrevivieron a los ataques de Dennehy.

En el documental de Sky The Murderer And Me tomorrow, Shianne también cuenta cómo el hambre de sexo, las drogas y la bebida de su madre hizo que su infancia fuera una miseria y arruinó la relación de Dennehy con su padre John Treanor.

Fuente: Thesun.