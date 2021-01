El disidente ruso Alexei Navalny calificó de "inaceptable acto de censura" la prohibición de por vida del aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al acceso a Twitter, por parte de la propia red social.

Navalny, quien hace unos meses casi muere por envenenamiento, a manos, según la evidencia disponible, del gobierno de Vladimir Putin, afirmó que la decisión de Twitter se basó en "emociones y preferencias personales" por parte de Jack Dorsey, presidente de la compañía.

Agregó el disidente ruso que "este precedente será explotado por los enemigos de la libertad de expresión en el mundo entero, también en Rusia: cada vez que se necesite silenciar a alguien, diran 'esta es una práctica común; hasta Trump fue censurado en Twitter".

Agregó que "si reemplazan 'Trump' por 'Navalny' en la discusión actual, un preciso 80% de las respuestas del Kremlin sobre por qué mi nombre no debe ser mencionado en la televisión rusa, y no debe permitírseme participar en cualquier elección".

Agrega Alexei Navalny que "entre quienes tienen cuentas de Twitter hay asesinos de sangre fría (Putin o Maduro) y mentirosos y ladrones (Medvedev)". (Dmitri, expresidente de la Federación Rusa, N. del R.).

"Por muchos años, Twitter, Facebook e Instagram han sido usados como base para la 'fábrica de trolls' de Putin, y grupos similares de otros países autoritarios".

Añade el disidente que "los que niegan el Covid-19 existen libremente y se comunican por Twitter. Sus palabras han costado miles de vidas. Y aún así, fue Trump el suspendido, pública y ostentosamente. Tal selectividad indica que fue un acto de censura".

Navalny, uno de los más férreos opositores a la autocracia de Vladimir Putin, propuso a Dorsey que cree un comité para tomar ese tipo de decisiones, con nombres conocidos y un mecanismo de funcionamiento que también sea público, y donde incluso los usuarios de Twitter puedan apelar las decisiones.

1. I think that the ban of Donald Trump on Twitter is an unacceptable act of censorship (THREAD)

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021