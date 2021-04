El extraordinario aterrizaje del helicóptero Ingenuity sobre el suelo marciano (fotos)

Este domingo aterrizó con éxito y por primera vez en suelo marciano, el helicóptero Ingenuity. Sucedió después de que el rover Perseverance lo haya soltado sobre la superficie de Marte.

El pequeño vuelo de descenso ha sido desde una altura de 63 centímetros.

En este sentido, el viaje de 471 millones de kilómetros del Helicóptero Ingenuity culminó este 4 de abril. El próximo hito es que consiga sobrevivir a la noche en Marte, indicó la Nasa.

Es importante mencionar que Perseverance sigue en el cráter de Jezero, que es en donde se producirá el primer gran vuelo de Ingenuity que esperan sea después del 11 de abril.

En esta próxima maniobra se tiene pensado elevar a Ingenuity a unos 3 metros sobre la superficie, dejarlo suspendido por 30 segundos y luego girarlo sobre su mismo eje para luego posicionarlo nuevamente sobre el suelo. El dispositivo recibirá instrucciones horas antes desde la Tierra.

Ingenuity analizará durante el vuelo su posición relativa al suelo y estará tomando 30 fotos por segundo.

Cabe enfatizar que Perseverance es un robot de exploración enviado por la NASA al planeta rojo. Cuenta con siete instrumentos científicos para estudiar la superficie marciana. Lleva a bordo 23 cámaras y dos micrófonos. La misión de Ingenuity es ayudar a Perseverance a encontrar posibles lugares para estudiar en Marte.

#MarsHelicopter touchdown confirmed! Its 293 million mile (471 million km) journey aboard @NASAPersevere ended with the final drop of 4 inches (10 cm) from the rover's belly to the surface of Mars today. Next milestone? Survive the night. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/XaBiSNebua

— NASA JPL (@NASAJPL) April 4, 2021