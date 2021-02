El fenómeno meteorológico que provoca terroríficas invasiones de arañas en casas de Australia

Unas fotos y un vídeo en Twitter se han hecho virales por mostrar una terrorífica invasión de arañas en una vivienda en Sydney, Australia. Pese a lo inquietante de la escena, todo tiene una explicación científica.

Tal y como recoge Science Alert, Peta Rogers, residente de Hobart, Australia, compartió el 27 de enero lo que una amiga, que pidió no ser identificada en las redes sociales, le había enviado: fotos y un video de la habitación de su hija, después de que la adolescente le dijera: "Mamá, tenemos un montón de arañas".

Mientras graba, la mujer explica que eran crías de arañas cazadoras, que pertenecen a la familia de arañas Sparassidae y están muy extendidas en Australia y en otros lugares con climas cálidos.

Durante el verano en Australia, las poblaciones de arañas cazadoras aumentan, y no es inusual que las arañas se abran camino hacia los hogares habitados. De hecho, son muchos los residentes en Sydney que han informado de infestaciones de arañas cazadoras esta semana.

Un frente de baja presión tras varios días de altas temperaturas llevó a la zona lluvia y humedad. Las arañas cazadoras a menudo buscan refugio en hogares humanos cuando el calor y la humedad son demasiado intensos, porque las casas proporcionan muchos rincones y grietas seguras donde las arañas pueden esconderse, y donde las hembras pueden poner sus huevos, explicó el aracnólogo Robert Raven, director de Biodiversidad Terrestre en el Museo de Queensland.

Además, este tipo de clima también marca el comienzo de condiciones favorables para que los huevos de las arañas cazadoras eclosionen, agregó Raven.

"La baja presión es uno de los desencadenantes de la rotura de los huevos", explicó este experto.

El aire cálido y húmedo es ideal para estas crías de araña de piel fina, que se deshidratan rápidamente cuando las condiciones son demasiado secas. Por otro lado, un saco de huevos puede contener cientos de crías, lo que podría provocar infestaciones masivas como la del video.

Por desgracia, estos densos grupos de arañas bebé no duran mucho tiempo, ya que las arañas son "muy caníbales" y rápidamente comienzan a devorarse entre sí en uno o dos días, explicó la aracnóloga Lizzie Lowe, postdoctoral del Behavioral Ecology Group en la Universidad de Macquarie.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7

— 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021