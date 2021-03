El polémico concurso en Instagram que causó indignación en la comunidad médica de EEUU

RT en Español reseñó que las fotografías de los doctores posando en la sala de operaciones se compartieron en una cuenta de Instagram, dirigida por los propios internos.

Un sistema de hospitales en el estado de Míchigan (EE.UU.) inició una investigación después de que en las redes sociales se divulgara una fotografía que mostraba a los médicos supuestamente participando en un juego al estilo de 'The Price is Right' ("El precio es correcto", un concurso televisivo en el que los participantes compiten para identificar los precios de mercancías) durante las cirugías.

Las imágenes de los doctores posando en la sala de operaciones se compartieron en una cuenta de Instagram, que se describía como dirigida por 35 internos de obstetricia y ginecología de Spectrum Health en la ciudad de Grand Rapids, según reseña WOOD-TV.

En una de las publicaciones, se vio a uno de los médicos con un órgano extraído en una operación de cáncer. "El otro juego que jugamos en el quirófano es adivinar ese peso", decía el 'post' de Instagram. "Aplica para mucho más que a los bebés. Como siempre, las reglas de 'El precio es correcto' aplican entonces, ¡si te pasas, quedas fuera!".

Doctors posted photos of one patient's organ and fibrous tissue from another on Instagram, joking about a "Price is Right"-style game in the operating room. When Target 8's @SusanSamples started asking questions, the posts were taken down. https://t.co/5q0VpUzaQl

— WOOD TV8 (@WOODTV) March 13, 2021