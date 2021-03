El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó este jueves en una discusión con los demócratas de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la transmisión en vivo de la Casa Blanca se cortó justamente cuando el mandatario iba a responder preguntas de los legisladores estadounidenses.

El video de la transmisión se volvió viral y, hasta el momento, cuenta con dos millones de reproducciones en Twitter. Varios usuarios reconocen que sintieron una falta de transparencia por parte de Biden, quien no se ha presentado en una rueda de prensa con los medios de comunicación, a pesar de llevar más de 40 días en la presidencia.

«Estoy feliz de responder preguntas, si eso es lo que se supone que debo hacer, Nance, Lo que sea que quieras que haga”, exclamó Biden. No obstante, la transmisión se cortó abruptamente y apareció una pantalla gráfica de la Casa Blanca, según reseñó el medio de comunicación Daily Wire.

Biden ha sido condenado por la falta de conferencias de prensa, y hay quienes aluden una falta de transparencia por parte del gobierno. Igualmente, cabe destacar que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, responde regularmente las interrogantes de los periodistas.

Incluso, el periodista Brian Stelter de CNN destacó las pocas comparecencias que ha tenido Biden con la prensa. Por ende, alentó a los reporteros a presionar para conseguir un mayor acceso al presidente; “tienen razón al presionar para obtener más acceso a las preguntas y respuestas, y no deberían ceder a la presión”.

“Hay muchas formas de medir la accesibilidad de un presidente estadounidense. Una forma es contando las conferencias de prensa. En este momento, según ese recuento, el presidente Biden parece invisible (…) Biden debería usar la configuración de la conferencia de prensa para contarle al público lo que está haciendo”, señaló.

Por su parte, la secretaria Psaki respondió a Stelter y aseguró que esperan realizar una conferencia de prensa normal con Biden. “Mientras tanto, el presidente responde a las preguntas de los periodistas que cubren la Casa Blanca con regularidad, incluida esta mañana”, agregó.

BIDEN: "I'm happy to take questions if that's what I'm supposed to do…"

*White House feed cut* pic.twitter.com/y5BHhgXWOB

— The First (@TheFirstonTV) March 3, 2021