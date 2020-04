El porqué los mejores datos sobre el coronavirus pueden obtenerse de la pequeña Islandia

Con el 10% de la población analizado, se estima que alrededor de la mitad de los islandeses en un momento dado tuvieron el coronavirus pero no lo saben. “Eso da un poco de miedo”, contó Stefansson, quien explicó que Islandia está testeando a sus ciudadanos al azar seleccionando nombres de la principal guía telefónica del país, otra estrategia de prueba a gran escala que no se ha adoptado en otros lugares. “Podrían estar transmitiendo el virus y no saberlo”, lamentó el neurólogo.

La primera ministra islandesa, Katrin Jakobsdottir, anunció este martes que a partir del 4 de mayo levantará progresivamente las medidas emprendidas contra el coronavirus, empezando por la apertura de centros de secundaria y de universidades. El día 4 también podrán reabrir las peluquerías y los museos, y aunque las restricciones impuestas para evitar multitudes seguirán en vigor, a partir de esa fecha el límite pasará de 20 a 50 personas. En cambio, las piscinas, gimnasios, cines, bares y restaurantes seguirán cerrados.

Las autoridades de Islandia explicaron que la isla ya había alcanzado su pico epidémico y que lograron “aplanar la curva” combinando testeos y un rastreo riguroso, y gracias a que la población está respetando el distanciamiento social.