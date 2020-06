El secretario de Estado para las Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, sancionó a Luis Parra y 10 funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

Los sancionados son acusados por el viejo continente de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

Nicolás Maduro orquestó una cuestionada elección presidencial en 2018 donde resultó reelecto para un segundo período gubernamental pero sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

Ahora, el régimen venezolano se aventura a unos comicios legislativos que de antemano han sido desconocidos por el Parlamento venezolano, el Grupo de Lima, la Unión Europea y EE.UU.

Y el Reino Unido fijó posición y desacreditó las recientes actuaciones de la administración Nicolás Maduro.

These new sanctions, which 🇬🇧 will also adopt, show that human rights violations & contempt for democracy in 🇻🇪 will not be tolerated. We will keep working with European partners & on our own independent sanctions regime in order to stand up for our values.https://t.co/nvpnFhaPrG

— Dominic Raab (@DominicRaab) June 30, 2020