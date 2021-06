El último adiós de la princesa Diana fue con una foto de sus dos hijos y con un rosario de la Madre Teresa en sus manos

Ahora, es la última hora de la tarde. El pasillo fuera de la habitación de Diana ha sido asegurado. Aparte de los guardias de la policía, hay una presencia permanente de Colin Tebbutt, el cónsul general, la hermana de enfermería, Paul Burrell y el sacerdote, según reseñó Daily Mail.

El sacerdote, el padre Yves-Marie Clochard-Bossuet, recuerda que pudo decir que el mayordomo Burrell estaba genuinamente devastado por la muerte de Diana, a diferencia de algunos de los funcionarios 'hipócritas' que habían presentado sus respetos. "Sintió la necesidad de decirme lo mucho que ella significaba para él".

Pero luego, "de repente, por el pasillo vienen este hombre alto y su esposa y simplemente entraron en la habitación de Diana con el policía saludando", recuerda Tebbutt.

'Estoy como,' ¿Qué diablos está pasando ahora? ' Fui a devolverle la llamada cuando de repente me di cuenta de que eran el presidente y la señora Chirac [de nuevo]. El Sr. Chirac hizo una reverencia al final de la cama y salió. Después de eso, nos sentamos en la oficina y esperamos. Sabían que la fiesta VIP de Gran Bretaña estaba cerca.

"Sabía poco sobre el árbol de la familia real", recuerda el sacerdote al Mail. 'Sabía que el marido de Diana se llamaba Charles. . . No tenía idea de que todo el mundo estaría hablando de esto en los próximos años '. Está desconcertado por la anticipación deferente de sus compañeros británicos.

La gente de la embajada me advirtió una hora antes de su llegada que Charles iba a llegar. Los franceses y los ingleses somos diferentes. Me preguntaban si me sentía bien, ¿estaba preparado para conocer a Su Alteza Real [su actitud]? Fue absolutamente como si Cristo mismo estuviera a punto de descender [sobre nosotros] ”.

Los primeros en llegar son la fiesta de los funerarios reales. "El ataúd lo llevaron a la altura de los hombros estos cuatro tipos grandes acompañados por el propio señor Leverton, todos con traje de mañana, marchando por el pasillo como si se tratara de un desfile militar", recuerda Tebbutt. Le dije al señor Leverton que los funerarios franceses habían estado y esperaba que todo estuviera bien. Y él entró, la miró y salió y dijo: “Señor Tebbutt, han hecho un buen trabajo, gracias”, lo cual fue un gran alivio para mí ”.

Ahora llega el príncipe Carlos, acompañado por las hermanas de Diana, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellowes. El presidente Chirac está en la entrada del hospital con una guardia de honor de 12 hombres.

“Lo conocía [al Príncipe] desde 1978. Me dijo:“ Colin, muchas gracias por venir ””, dice Tebbutt. Le expliqué lo que había estado sucediendo y me preguntó: "¿Hay miembros del clero aquí?". Le dije que sí y él respondió: “Me gustaría ir a la habitación [de Diana] con el clero y sus hermanas. ¿Está eso bien?" Dije: "Por supuesto, señor". '

Un clérigo anglicano también está disponible, por fin. «Llegó cinco minutos antes que Charles», recuerda el padre Clochard-Bossuet. 'Un buen hombre llamado Martin Draper (el archidiácono anglicano de Francia en servicio). Y fue él quien le dijo al príncipe Carlos: "Este es el sacerdote católico que ha estado cuidando a Diana durante diez horas".

Y el príncipe Carlos fue muy amable, muy sencillo, muy agradable. Me agradeció y me invitó a ir a rezar con ellos. Y entonces hubo una oración, la oración anglicana por los muertos, con el príncipe Carlos, las dos hermanas, tal vez una enfermera, y los dos sacerdotes, yo y el anglicano. No había nadie más en la habitación.

Las oraciones duran un cuarto de hora. El sacerdote nota que la apariencia de Diana ha cambiado desde la última vez que la vio. Diana ha sido preparada y vestida con el traje de Lady Jay. "Se habían puesto sombra de ojos y se habían maquillado", recuerda. No tenía la naturalidad que tenía antes. Parecía una muñeca, mientras que antes era una mujer muy hermosa ''.

Una foto de los dos hijos de Diana, que estaba en su bolso, ha sido colocada en sus manos junto con un rosario que le dio la Madre Teresa. Lleva las joyas recuperadas del Mercedes, aunque le falta un pendiente. (Se recuperará de los restos).

Después, 'Charles me dio las gracias', recuerda el cura. 'Estaba muy, muy conmovido. Sí, vi lágrimas '.

Yves-Marie Clochard-Bossuet, en la foto de arriba. El sacerdote católico era el capellán del hospital donde murió la princesa Diana.

“Pero [cuando el grupo real estaba rezando en la sala] alguien del séquito de Charles, un caballero que no conocía, me preguntó:“ ¿Cómo estás volviendo entonces? ”, Recuerda Tebbutt.

Y dije: “No lo he pensado, señor. No tengo un chelín en el bolsillo ". Y él dijo: "Bueno, no irás en el avión real, por supuesto". Y pensé que era un poco extraño. Se están haciendo cargo. Pero el jefe es mío. Ella sigue siendo mía. ¿Me van a empujar en [el Eurostar] o algo así? Pero luego salió el Príncipe, me dio las gracias de nuevo y dijo: "Usted y el señor Burrell volverán conmigo en el avión". '

6:35pm: Envuelto en el Estandarte Real y dirigido por el Archidiácono Draper, el ataúd de Diana es llevado a un coche fúnebre azul oscuro. El cortejo real sale del hospital rumbo al aeródromo militar de Villacoublay, donde el ataúd es trasladado a un avión del Royal Flight.

"Mientras conducíamos por las calles de París, todo el mundo aplaudía", recuerda Tebbutt. 'Fue increíble. Muy, muy conmovedor. Cuando llegamos al avión, las dos hermanas decidieron que querían sentarse con Paul y conmigo. El Príncipe y su personal se sientan en un compartimiento diferente.

6:51pm: Una audiencia televisiva de 19 millones observa la llegada del avión a Northolt en el oeste de Londres. Seis portadores del féretro de la RAF del Escuadrón de Color de la Reina levantan el ataúd de Diana sobre sus hombros. El primer ministro Tony Blair está allí para reunirse con el grupo real, junto con Lord Chamberlain y el secretario privado de Diana, Michael Gibbins.

Los escoltas de la policía del Grupo de Escolta Especial ahora conducen el coche fúnebre hacia la A40. Demasiado tarde, Diana está recibiendo la protección policial que había rechazado desastrosamente. Cuando el coche fúnebre pasa por debajo de los puentes, los transeúntes arrojan flores a la carretera. De vuelta en Northolt, el príncipe Carlos vuelve a abordar el avión de la RAF para regresar a Balmoral y a sus desconsolados hijos.

El coche fúnebre continúa hasta el depósito de cadáveres de Bagley's Lane, en Fulham. Allí, el cuerpo de Diana es identificado formalmente por sus hermanas y se lleva a cabo un examen post mortem. El médico real también examina a Tebbutt. El guardaespaldas tiene 57 años, está físicamente agotado y mentalmente alterado. Su deber más largo y desafiante ha terminado.

Pero su atención ahora se centra en las hermanas de Diana. ¿Cómo iban a llegar a casa? Todos los demás eran desconocidos, salvo el médico real ”, recuerda. “Seguíamos siendo la casa de la princesa de Gales. Nadie nos iba a ayudar. Así que le pedí a mi conductor que llevara a Sarah a su casa en Lincolnshire esa noche.

3 am: Tebbutt finalmente puede regresar a su cama en Botany Bay, de donde fue despertado por una llamada de Balmoral en las primeras horas de la mañana anterior. Su jornada de días ha durado 26 horas.

Lunes y martes 1 y 2 de septiembre

El cuerpo de Diana ha permanecido bajo vigilancia policial durante la noche en el depósito de cadáveres de Fulham. Ahora está en un ataúd cerrado en la Capilla Real del Palacio de St James. Por casualidad, el oficial de protección residencial real encargado de protegerla esta mañana es Garry Smith, cuyo evento benéfico se había ofrecido a patrocinar una semana antes de que la mataran.

"Todas las ventanas de la capilla se habían abierto de par en par y podía escuchar a la gente afuera hablando de lo que había sucedido", recuerda Smith [no es su nombre real debido a su delicada ocupación actual], recuerda al Mail. No sabían que estaban a solo unos metros de la propia princesa.

“[Su muerte] me afectó después más que la noche en que tuvo lugar, cuando no podía creer que estuviera sucediendo. Olvídate de todas las tonterías de la “Reina de corazones”. Ella era una mujer normal que tenía defectos como todos nosotros. Era tramposa, pero Diana me gustaba mucho como ser humano.

En preparación para el funeral, el ataúd se trasladará más tarde a su apartamento en el Palacio de Kensington.

Entresemana

El equipaje de Diana en París ha terminado en la oficina de Mohamed Al Fayed en los grandes almacenes Harrods. Tebbutt va allí para recuperarlo en nombre de las hermanas de Diana. "Pero ellos [la oficina de Al Fayed] no me dejaron tenerlo así", recuerda. 'Me dijeron que un miembro de su personal debe ir conmigo y con el equipaje a la casa de Lady Sarah en Lincolnshire. Así que condujimos hasta allí en convoy y cuando llegamos, el hombre de Harrods quiso entrar y estar presente cuando verificamos el contenido de las maletas. Pero Lady Sarah no lo tendría en su casa. Lo hicieron esperar afuera.

El funeral: sábado 6 de septiembre

Garry Smith está de civil, inspeccionando a la densa multitud desde la estatua del 'pastel de bodas' de la reina Victoria en las afueras del Palacio de Buckingham. Colin Tebbutt y su compañera Liz no solo están dentro de la Abadía de Westminster, sino justo al frente de la congregación VIP, junto a la 'familia de sangre' de Diana.

El ataúd de Diana, envuelto en el Estandarte Real, es sacado del Hospital Pitié-Salpêtrière de París el 31 de agosto de 1997.

"Earl Spencer nos trató fantásticamente bien", recuerda. Las puertas de la abadía estaban abiertas y le dije a Liz: 'Escucha la lluvia, todos los que están afuera se empaparán'. Pero de hecho fue un aplauso y luego los aplausos entraron en la abadía y se trasladaron al coro. Eso mostró lo que la gente pensaba de la mujer más bella del mundo".

Acompaña a los dolientes de la familia a la estación de Euston y aborda el tren real a Long Buckby, la parada más cercana a Althorp. El ataúd de Diana es conducido a Northamptonshire en un coche fúnebre.

"Estaba ayudando a dirigir las operaciones fuera de la estación cuando, para mi horror, me di cuenta de que todos se estaban marchando sin mí. Pero entonces uno de los coches se detuvo y el príncipe William dijo: 'Entra, Colin' y me llevaron a Althorp House"

Hay un almuerzo antes del entierro. Luego, los dolientes se dirigen a la orilla del Round Oval, un pequeño lago en los terrenos. Diana será enterrada en la isla del medio. Tebbutt es uno de los pocos privilegiados junto a la familia cercana a los que se le permite ir a la tumba.

"No hay agentes de protección policial; Earl Spencer no quería a nadie más allí ”, recuerda. “El ejército había puesto un puente que cruzaba la isla y yo lo crucé con [la madre de Diana], la señora Shand Kydd. Ella tomó mi mano todo el tiempo y caminamos hacia la isla y nos quedamos allí juntos. Se bajó el ataúd y toda la familia avanzó. Mantuve mi distancia. Estaba asombrado de estar allí y muy emocionado. Luego volvimos a cruzar el puente y fui con la señora Shand Kydd a sentarme en un banco. Ella fumaba un cigarrillo. Eso es lo que ella quería. Nos sentamos en un profundo silencio mientras el Ejército quitaba el puente. Luego caminamos de regreso a la casa, tomamos un café y nos separamos".

Fuente: Daily Mail.