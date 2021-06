En Ecuador: suspenden funeral porque el muerto "comenzó a moverse" (+video)

Un insólito caso en Ecuador dio la vuelta al mundo, luego de conocerse que una familia detuvo el funeral de su hijo fallecido porque, según ellos, se habría movido.

El joven de 26 años, de nombre Jaime Portilla, murió el fin de semana pasado en un accidente de tránsito. Incluso, el hecho fue grabado y se volvió viral en el país latinoamericano.



Portilla habría fallecido al instante y no se realizó autopsia debido a la religión de la familia, que no lo permitió según indicó Milenio.

Sin embargo, el día del funeral, los presentes habrían notado "extraños movimientos" de parte del difunto, y lo sacaron del ataúd para volver a llevarlo al hospital.



🔴SACAN AL MUERTO DE SU CAJA PORQUE SE MOVIO Familiares de Jaime Portilla. aún no pueden creer y aceptar lo ocurrido, según ellos los Agentes de tránsito lo dieron por muerto en el mismo lugar del accidente. Luego de haber permanecido algunas horas velando el cuerpo del Jove pic.twitter.com/YoY53qiftv — LA MAGIA TV (@La_MagiaTv) June 11, 2021

En la institución sanitaria, nuevamente lo declararon por muerto.

“Para Dios no hay imposibles, mi hijo tenía signos vitales y cuando se accidentó los médicos dijeron que ya estaba sin vida, cuando no fue así, él tenía signos vitales, pero no lo quisieron atender en el hospital. Tampoco permitimos que le hagan la autopsia porque somos creyentes cristianos, hasta mañana (sábado), lo mantendremos en el velatorio para ver si reacciona porque presenta movimientos musculares”, afirmó el padre de Portilla.

“¡Señor, escúchame, devuélveme a mi hijo y prometo servirte por el resto de mi vida!”, imploraba su madre María Párraga mientras que el Jaime yacía inmóvil fuera del féretro.

La familia no se quedó con esa versión y continuaron velándolo varios días sin enterrar los restos. Ante esta situación, las autoridades debieron intervenir y llevarse el cuerpo para seguir con los protocolos correspondientes.