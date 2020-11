En medio disturbios en Barcelona un señor tocó su piano al estilo de Titanic (+video)

Un pianista fue filmado tocando tranquilamente una melodía relajante en una plaza de Barcelona en medio de violentas protestas contra las restricciones por el covid-19.

Detrás del músico, conocido con el nombre de Pianilito Peter en Instagram, se ven varios vehículos policiales con las sirenas a todo volumen y manifestantes que les lanzan lo que parecen ser piedras o botellas. No obstante, el pianista sigue tocando la canción 'Eternal Flame', de The Bangles, como si nada estuviera pasando.

Muchos internautas alabaron la tranquilidad del hombre, y algunos incluso compararon su actuación con la mítica escena de la película 'Titanic' en la que la banda no deja de tocar mientras el barco se hunde. Algunos comentaristas también bromearon diciendo que la actuación de Peter reflejaba perfectamente el año 2020.

Las violentas protestas estallaron después de que este 25 de octubre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declarara un nuevo estado de alarma de seis meses. Esta vez la atención se centrará en el toque de queda nocturno, entre las 23:00 y las 6:00 de la hora local, aunque las distintas comunidades autónomas podrán adelantar o retrasar ese horario.

En el marco de las restricciones, las reuniones deberán limitarse a seis personas como máximo. Las comunidades autónomas podrán introducir confinamientos internos y restringir la entrada y la salida de su territorio.

INSANE: Man calmly plays a piano as chaotic anti-lockdown demonstrations unfold around him in #Barcelona, Spain. #OnlyIn2020 pic.twitter.com/9Arf9fKXi3

— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 1, 2020