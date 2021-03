En video: Lanzan basura a la boca de un hipopótamo y casi se ahoga al intentar masticarla

Según publicó 20 Minutos, Cyntia Ayu, una turista en el Taman Safari, Indonesia, grabó el pasado 8 de marzo un vídeo en el que se ve a otra visitante arrojar una botella de plástico azul a las mandíbulas de un hipopótamo mientras el animal tenía la boca abierta esperando comida.

El hipopótamo, pensando que era alimento, intentó masticar la botella de plástico que se atascó en su garganta. Cyntia Ayu, que iba detrás con su coche, vio como el otro turista le arrojó la botella e inmediatamente después se bajó del vehículo para ver qué había pasado.

Ayu avisó a los trabajadores del parque quienes sacaron la basura de la boca del animal. Cyntia dijo: "No pude detener a la mujer, intenté tocar la bocina pero ella no pareció darse cuenta ni hacerme caso. En su lugar, llamé a los oficiales para pedir ayuda".

El vídeo llegó a varias plataformas de ayuda a animales que denunciaron la situación. Finalmente, se identificó a la culpable que aseguró muy arrepentida que iría a Taman Safari para "disculparme por lo que hice y prometo no volver a hacerlo", informa Antena3.com.

can we punish the person who threw the garbage with the same thing s/he did to the poor hippo. ask them to swallow the bottle! https://t.co/vhlVyDtb7z

— despresso (@Rhmarmth) March 8, 2021