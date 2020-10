Entérese por qué Pepe Mujica renuncia al Senado y se retira de la arena política

El controversial expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, de 85 años, renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa.

La pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años, que padece una enfermedad inmune. "Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", escribió Mujica en una carta leída este martes en sesión extraordinaria del Senado. "Me ha echado la pandemia", agregó, reseñó Blu radio noticias.

"Me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Y como estoy para salir, trato de estirar los minutos que me quedan. Qué defecto, ¿eh?", dijo a la prensa desde el centro de votación el senador del Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020.

Mujica ya había insinuado en otra ocasión que saldría del Senado en octubre, pero este domingo adelantó que si puede lo va "a dejar antes". "Estoy para salir por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica y es lógico que la política obliga a relaciones sociales . Si me tengo que cuidar, no puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador", argumentó el ex mandatario, de 85 años, citó Meganoticias.