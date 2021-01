Entre lágrimas le agradeció el indulto a Trump un condenado por tráfico de drogas en EEUU

Mientras estaba en prisión, 'Harry O' ayudó a poner en funcionamiento el sello discográfico Death Roe Records, que se convirtió en una fuerza importante en la carrera de varias estrellas 'hip-hop' de la década de 1990, entre ellas Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac.

En su primera entrevista después de ser liberado de la Institución Correccional Federal de Lompoc, concedida a Daily Mail TV, Harris agradeció a Trump por conmutar su sentencia y confesó entre lágrimas que ha estado consumido por el arrepentimiento desde que se encontró cara a cara, en la prisión, con las consecuencias de sus crímenes.

