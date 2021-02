Equipo de la OMS en China ha recopilado datos "que nadie había visto antes" sobre el COVID-19

El grupo de investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que trabaja en Wuhan, China sobre los orígenes del COVID-19, aseveró que ha recopilado datos “que nadie había visto antes”, y no descartó la posibilidad de que el virus que causó la pandemia se haya iniciado en un laboratorio.

“Estamos viendo nueva información y es buena, es un material muy valioso que está empezando a ayudarnos a buscar las direcciones correctas para este virus”, declaró el doctor Peter Daszak, uno de los integrantes del equipo de la OMS que está en China.

En declaraciones dadas a la cadena Sky News, Daszak dijo que el trabajo de campo en el lugar arroja datos positivos, especialmente en el mercado de mariscos de Huanan, donde surgieron los primeros casos de COVID-19.

“Están compartiendo con nosotros datos que no habíamos visto antes. Están hablando con nosotros abiertamente sobre todas las vías posibles. Creo que todos los miembros del equipo dirían que estamos llegando a alguna parte”, expresó el científico, tras confirmar que todas las teorías del origen del coronavirus, incluida la que señala que salió de un laboratorio, continúan sobre la mesa.

"Creo que China está abierta y dispuesta a trabajar con nosotros (...) realmente estamos llegando a alguna parte y creo que todos los miembros del equipo dirían eso", agregó.

Acerca de la teoría de que el coronavirus surgió tras una fuga en un laboratorio chino, aseguró que no han descartado esa posibilidad y que ahora mismo están estudiando puntos críticos en el desarrollo de la transmisión en Wuhan.

"Todos somos conscientes de las hipótesis sobre la posible participación de un laboratorio y vamos a hacer preguntas sobre todos los aspectos clave del Instituto de Virología de Wuhan. Si hay datos que apuntan a alguna hipótesis, seguiremos los datos. Seguiremos la evidencia hasta donde nos lleve. Si nos lleva al mercado de Huanan, lo seguiremos allí. Si nos lleva a una granja, iremos allí. Si nos lleva a un laboratorio, iremos allí. Todo está sobre la mesa y mantenemos la mente abierta", recalcó.

"Al final de esta misión elaboraremos un informe que tendrá algunas indicaciones de cuáles son los escenarios más probables", comentó

Y añadió que debido a las variantes, el virus "se vuelve endémico" en los seres humanos, por lo que "estará con nosotros para siempre".

El equipo internacional de investigación, también visitó por cuatro horas el Instituto de Virología de Wuhan, y se trató de un “encuentro extremadamente importante con el personal” y una “discusión abierta y franca”, dijo Daszak en Twitter.

