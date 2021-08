Estado Islámico se atribuyó ataque con cohetes en aeropuerto de Kabul

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) se atribuyó este 30 de agosto, el nuevo atentado con cohetes al aeropuerto de Kabul.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos o posibles lesionados, pero sí graves daños materiales a la estructura.

Este tipo de ataques que iniciaron el pasado jueves 26 de agosto, terminó al menos con unas 170 personas fallecidas, además de seis soldados estadounidenses.

De acuerdo con el portal Europa Press, el gobierno estadounidense confirmó la nueva arremetida en el terminal.

En tal sentido, el presidente Joe Biden ordenó "hacer lo que sea necesario" para proteger a las tropas que continúan en Afganistán hasta el 31 de agosto.

#Taliban took full control of the Abbey Gate, #Kabul airport. where the last #ISIS-K attack took place. pic.twitter.com/yQTS9bibmh

— Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) August 30, 2021