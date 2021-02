Estados Unidos le exigió a Maduro retirar cargos a los miembros de Azul Positivo

El Impulso reseñó que, a través de su cuenta en Twitter, Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que Nicolás Maduro debe retirar todos los cargos contra miembros de Azul Positivo.

While 5 members of the Venezuelan NGO @AzulPositivo are no longer arbitrarily detained, they still face unjust charges.

We call on Maduro to drop all charges against them & release all arbitrarily detained prisoners. Oppressing civil society voices shows weakness, not strength.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) February 11, 2021