Estados Unidos recomienda una pausa en la vacuna Johnson & Johnson

Estados Unidos ha recomendando una pausa en la administración de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, única para investigar los informes de coágulos de sangre potencialmente peligrosos, según información de Alarabiya News.

Este martes 13 de abril, a través de una declaración, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos, destacaron que estaban investigando los coágulos en seis mujeres en los días posteriores a la vacunación, en combinación con la reducción del recuento de plaquetas.

Se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna de J&J en Estados Unidos.

Los canales de distribución federales de EE.UU., incluidos los centros de vacunación masiva, suspenderán el uso de la vacuna J&J, y se espera que los estados y otros proveedores sigan su ejemplo.

En este sentido, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC se reunirá el miércoles para analizar los casos y la FDA también ha iniciado una investigación sobre los mismos.

Asimismo, La FDA, publicó a través de Twitter un comunicado sobre la vacuna COVID19 de Johnson & Johnson. "Estamos recomendando una pausa en el uso de esta vacuna por un exceso de precaución".

La FDA están revisando los datos relativos a 6 casos notificados en los EE.UU. de un tipo raro y grave de coágulo sanguíneo en personas después de recibir la vacuna.

Además, indicaron que en este momento estos eventos adversos parecen ser extremadamente raros, por lo que continuarán haciendo los estudios necesarios.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021