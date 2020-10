Este es el lugar donde Donald Trump está pasando el Covid-19 (+fotos)

El pasado viernes se conoció que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, resultaron positivos para Covid-19.

Trump quien por edad pertenece a un grupo de alto riesgo fue ingresado en el hospital militar Walter Reed (el centro médico militar más grande de Estados Unidos), en Maryland. Por su rápido y buen avance se espera que este lunes sea dado de alta.

El mandatario se encuentra instalado en una suite con oficina, y mientras pueda, seguirá trabajando desde allí.

La suite presidencial lleva por nombre Ward 71, la misma fue remodelada en 2011, está reservada desde su creación en 1977 para pacientes de alto rango militar y miembros del gabinete de la Casa Blanca.

Trump's admission to Walter Reed on Friday is first time in 39 years that a sitting U.S. president has been hospitalized. Ronald Reagan was the last sitting president to be hospitalized as an inpatient on March 30, 1981 following an assassination attempt.

— Richard Southern (@richard680news) October 3, 2020