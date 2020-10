Elllamó a la unión nacional ante el contagio de coronavirus del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Este pronunciamiento se dio minutos después de que se informara que el presidente había sido trasladado a un hospital para atender los síntomas del virus.

El dirigente demócrata aseguró en Twitter (@JoeBiden) que este momento no es para ser partidista, sino que era para todos los estadounidenses. Así pues, insistió que todos los habitantes del gigante del norte debían unirse para hacer frente a este complejo momento.

En la mañana de este viernes, horas después que se confirmara el contagio de Trump, Biden envío sus mejores pensamientos para el presidente. Aseguró que él y su esposa Jill, se iban a mantener orando por la salud de su contrincante por el Ejecutivo estadounidense.

El presidente norteamericano fue ingresado la tarde de este viernes al hospital militar Walter Reed de Washington, después de evidenciar síntomas leves. Trump se mantendrá en el centro de salud por varios días, recibirá el tratamiento pertinente y se realizará varias pruebas.

El doctor de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo que "Trump siente fatiga y presenta una ligera fiebre, pero está bien de ánimo. Por su parte, la primera dama Melania Trump tiene tos y una elevada temperatura, después de pasar la noche en cuarentena tras dar positivo".

Trump es tratado con un innovador coctel de anticuerpos antivirales que está siendo empleado en los nuevos pacientes con coronavirus, según Conley. Este tratamiento redujo los niveles de virus en la sangre y mejoró los síntomas de 275 de los 1.000 pacientes que se usaron en el período de prueba.

This cannot be a partisan moment.

It must be an American moment.

We have to come together as a nation.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020