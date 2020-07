Este soldado colombiano denuncia haber sido violado en la Fuerza Aérea

Otro escándalo de un posible abuso sexual salió a la luz tras una denuncia de un joven soldado, que aseguró haber sido agredido durante su paso por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

De acuerdo a W Radio, el hecho ocurrió el pasado 2016, cuando el joven, de 19 años en ese entonces, se encontraba en la base militar Tres Esquinas, al sur de Colombia.

En ese sentido, su familia señaló que lo llevaron al aeropuerto militar de Catam, en la ciudad de Bogotá, el pasado 9 de diciembre de 2016 tras los exámenes respectivos para prestar servicio militar.

Tan solo ocho días después, el colombiano llamó a su abuela y le confesó que habían abusado sexualmente de él en la FAC.

Su familia no pudo restablecer comunicación con el hasta días después, cuando llamaron a la mamá del joven para informarle que recogiera a su hijo en el Hospital Militar de Bogotá.

Además, a la mujer le manifestaron que su hijo no se había adaptado al servicio militar. Al joven le realizaron una "valoración psiquiátrica" por esa supuesta razón; pero el soldado estaba irreconocible, con la mirada perdida y sin poder identificar a su familia.

El colombiano estuvo internado en una clínica psiquiátrica durante varios meses.

El crudo relato de abuso a un soldado colombiano

Para cuando pudo salir de la clínica, la denuncia la tuvieron que presentar el 26 de abril de 2017 ante la Fiscalía.

Según lo narrado a las autoridades, el joven sufrió diversos abusos tan solo días después de que llegara a la base de la FAC.

"Me sacaron del alojamiento después de estar durmiendo, me sacaron como a eso de las 11:00 de la noche. Me pusieron a abrazar a un árbol que tenía púas durante media hora; luego yo les dije que cuánto tiempo me iban a tener ahí. Me respondieron que yo era un gran 'hp' inservible, que hiciera silencio", reveló.

Asimismo, luego de eso, los hombres lo pusieron en el suelo con dos vasos con agua, y lo seguían molestando, insultándolo. Entonces, lo levantaron y lo encaminaron a los lados de los baños, donde su tortura solo continuaría.

"Allí me cogieron entre varios, yo pataleaba. Me hicieron montonera, me bajaron los pantalones y me penetraron. Luego de hacer tanta fuerza, apreté mis genitales para no sentir dolor y me desmayé", confesó.

Cuando despertó, se encontraba solo detrás del baño. Al día siguiente, informó a un compañero y a su superior, quien lo envió a Bogotá.

No obstante, la denuncia no prosperó en la Ficalía y la familia hizo público el hecho. Al parecer, el joven conoció a otro soldado colombiano que también sufrió el mismo abuso, pero no dijo nada por miedo.

Esta denuncia se conoció en medio del escándalo por la violación de una menor de edad, de la etnia Embera Chamí, por siete soldados; el abuso a otra niña indígena en el Guaviare y luego de que el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, reconociera que desde 2016 existían 118 investigaciones por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.