Este venezolano teme por su vida en Perú luego de meterse en tremendo lío

Hace unos días, un ciudadano venezolano grabó un video con el que dio inicio a una campaña en redes sociales, denominada por él mismo: «Mata a un peruano y limpia el planeta».

La consecuencia inmediata de esta iniciativa ahora significa para él vivir una situación bastante difícil, a tal punto que ahora no puede salir de su casa ante el temor de ser asesinado.

Al parecer este venezolano en Perú, confesó que el video de la campaña lo grabó solo para publicarlo en su estado de WhatsApp, sin embargo, alguien de sus contactos lo descargó y luego lo difundió en otras redes sociales logrando hacerse viral, algo que nunca se lo esperó.

«Lo publiqué en mi estado de vacilón, como de robarme el show y no me robé ningún show porque ya se me destruyó la vida con ese video. Hay muchos peruanos que me han llamado y son tan humildes de los que me conocen que me han dicho, te entendemos, no ha pasado nada», afirmó.

“A mi hermanos venezolanos vamos a dejar la fiesta en paz, ya está bueno, en serio. Yo entiendo que también hay gente rata, pero vamos a sacarnos el chip, ya no estamos en Venezuela”, confesó el venezolano.

“Perdí muchas amistades peruanas, lo cual me duele. Perdí muchas cosas. Vuelvo y repito a esos peruanos que a pesar de lo que dije me han apoyado, yo no soy digno de ser amigo de ustedes, ustedes son mucho para mí, en lo personal tienen demasiada humildad (…) yo no me merezco el perdón de ustedes”, indicó.

“Por un momento de rabia destruí mi vida. Ahora me da miedo salir a la calle y que me vayan a hacer algo, y que me vayan a matar por ahí como un perro”, dijo el venezolano casi al borde de las lágrimas.

Empiezan a circular videos (plural) espantosos d criminales matando peruanos, haciéndoles decir q son peruanos. No sé si es una venganza particular, en la frontera o donde, pero es aterrador y la @PoliciaPeru debe estar más atenta que nunca. cc @PanoramaPTV pic.twitter.com/nC2VWW65KT — Jose Ignacio (@jibeteta) February 15, 2021

Con información de Infórmate Perú