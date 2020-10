El vicepresidente de los EEUU, Mike Pence,

Así lo aseguró Pence durante un acto de campaña de la administración de Donald Trump, en el estado de la Florida; de cara a lo que serán las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, comicios donde el mandatario republicado busca la relección para estar al frente de la Casa Blanca por 4 años más.

El vicepresidente recordó que fue EEUU el primer país del mundo, en reconocer a Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, luego de juramentarse el pasado 23 de enero de 2019. Luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018.

Asimismo, aseguró que "hemos defendido la libertad en todo este hemisferio y seguiremos defendiendo a las personas amantes de la libertad en todas partes durante cuatro años más", aseveró.

Trump buscará su relección al medirse al candidato por el partido Demócrata, Joe Biden, en medio de críticas a su Gobierno por el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus, y el resurgimiento del tema del racismo tras la muerte de George Floyd.

Hace un par de semanas, en un encuentro con latinos, el mandatario estadounidense le pidió a los venezolanos estar "atentos" por que iban a pasar cosas "interesantes". Al mismo tiempo que afirmó que tanto Irán como el régimen de Maduro "quieren hablar" con su administración; pero subrayó que tienen que esperar a después de los comicios.

En los últimos años, el Gobierno de Trump ha sido muy severo en imponer sanciones al régimen venezolano, las cuales no han cesado hasta la fecha. Por eso muchos se preguntan ¿qué postura asumiría EEUU si gana Biden? frente a la grave crisis que afronta Venezuela la cual tiende agravarse.

Sobre este tema en días recientes, Guaidó habló y aseveró que con el Partido Demócrata el Gobierno interino "tiene excelentes relaciones". Al citar lo que fue su recibimiento bipartidista en el Congreso estadounidense a principios de año como parte de su gira internacional.

Under President @realDonaldTrump, the US was the first Nation on Earth to recognize @jguaido as the only legitimate President of Venezuela. Maduro MUST GO & Venezuelan Americans can be confident, America will stand with the people of Venezuela until their #libertad is restored! pic.twitter.com/s6l5uzOgk1

— Mike Pence (@Mike_Pence) October 10, 2020