Esto hace una venezolana para lograr mantenerse en los Estados Unidos

La protagonista de esta historia que les presenta #MiVuelo es una mujer increíble, emprendedora que, tras un episodio muy fuerte vivido en su país, Venezuela, tuvo que cambiar totalmente de ambiente.

Desde hace más de treinta años fabrica y diseña extensiones a la medida de sus clientes en cabello natural y aunque viajaba constantemente, no imaginó radicarse definitivamente fuera de sus tierras. Ella es Carmen Barreto, conocida por muchos como “Peluquita”.

Su emigración con residencia permanente fue a partir de octubre de 2010, gracias a su hija. Carmen siempre viajaba a los Estados Unidos para buscar la materia prima y poder continuar su trabajo en Venezuela.

Por cierto, nos contó que tenía un monopolio en esta área de fabricación de extensiones, nadie más hacía este trabajo en Venezuela, por lo que viajó, vivió y conoció a su país de norte a sur, de occidente a oriente, las costas, en fin, Carmen recorrió muchos lugares para llevar sus creaciones.

Aunque para el 2010 la situación política y económica en su país no era tan álgida, fue otro el motivo que la llevó a tomar la decisión, “un accidente emocional”, como ella lo define, la muerte de su hijo menor de 21 años. “Necesitaba cambiar de raíz todo lo que vivía en ese momento, necesitaba salir del país”, dijo.

Al llegar a los Estados Unidos le dio posada una persona que Carmen consideraba su amiga, estuvo en su casa hasta que logró mudarse a una habitación, y de allí luego se mudó sola. Logra comprar un vehículo y teléfono, también en esas primeras inversiones que hizo compró una pequeña máquina de coser. Debía enfrentarse a un mercado desconocido para ella en la ciudad de Miami, pero se dijo “voy a hacer mejor, lo que yo ya sé hacer bien”. Fue así como de nuevo empezó a producir, a establecer contacto con su proveedor que le pondría la mercancía en la zona donde habitaba y ya eso era un gran paso.

Carmen ha llevado sus creaciones a los grandes estilistas para que puedan lucirlas artistas, modelos, entre otros. Hemos visto a Maite Delgado con extensiones fabricadas por “CB Hair Extensions” la marca de Carmen que aparece en las redes sociales como @cb_hair_extensions. También vimos a la participante y Reina de Nuestra Belleza Latina 2013, Marisela Demontecristo llevar el buen trabajo que hace “Peluquita”.

Pero la labor de Carmen no llega hasta allí, emprendió una Fundación de Banco de Pelucas, “FUNBAPEL” en la que su negocio dona pelucas a aquellas personas que se encuentran en tratamiento de quimioterapia. Por otra parte, su tercer emprendimiento tiene que ver con ofrecer posadas a personas de diferentes nacionalidades, tiene un pequeño Tiki Bar.

Víctima de estafas

En medio de su proceso de migración expresó que lo más difícil para ella fue ser ignorante frente a las leyes del país y Estado a donde había llegado. “Fui víctima de engaños, estafas, me vieron indefensa y se lucran conmigo”, por eso ahora cada vez que tiene la oportunidad estudia las leyes, lee para no equivocarse por desconocimiento. Asegura que en cuanto al idioma ha avanzado en un 10 por ciento, le ha costado mucho pero ya al menos asimila algo.

Trabaja desde la comodidad de su casa, no tiene tienda, pero estar en su hogar le permite cuidar y atender a su madre de 92 años de edad, a quien trajo de Venezuela hace tres años.

“Puedo ser la persona más sencilla de este mundo, pero también la más extravagante y exótica, juego mucho con mi estilo, las mujeres latinas tenemos esa bendición de ser bellas y jugar con muchos tips”, expresó.

Al preguntarle lo que extraña de Venezuela miren lo que respondió; “extraño muchas cosas, la Isla de Margarita, esas caminatas por la 4 de mayo, caminaba mucho incluso llegue a hacer 150 kilómetros y conocí la idiosincrasia del margariteño; extraño a Mérida la cuna de estudio, a mi Caracas querida, su bohemia, recorrer Sabana Grande; extraño la naturalidad del caraqueño, las risas, el Teatro de Caracas; a mis amigos, pero me he tenido que adaptar, porque vas conociendo a gente y hasta puedes escoger en medio de la diversidad”.

El poder de la palabra

No podíamos esperar otro mensaje de esta mujer tan maravillosa, hizo hincapié en el poder de la palabra, manifestó que, si en algún momento se te ocurre pensar que no puedes salir adelante, pues tan simple que no podrás. Tus pensamientos serán el reflejo de tu vida, por eso debes cambiar como piensas y la forma de decir las cosas: “Me caigo, me levanto, hay que ser optimista, persistente”; además recordó una frase célebre que palabras más o menos dice, que de las equivocaciones salen los triunfos.

Gracias Carmen por permitirnos contar tu historia, te acompañamos en esos momentos tristes vividos, pero también aplaudimos cada logro y ese empeño tuyo en hacer lo que te gusta y salir adelante.

Ustedes que leen esta historia, gracias, vean a Carmen como ejemplo de emprendimiento, de alguien que logró hacer mejor, lo que hizo bien. #TuSiPuedes

Hasta la próxima historia,

Se despide Adriana Henríquez @migrantesenvuelo

