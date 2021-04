Los alumnos en las escuelas primarias no han progresado en los estudios en casa, según un nuevo estudio realizado por investigadores del Leverhulme Centre for Demographic Science de Oxford, publicado en Proceedings for the National Academy of Science (PNAS).

Los análisis tienen su origen en los Países Bajos. Los investigadores creen que los hallazgos son aplicables al Reino Unido y a otros lugares.

El estudio demostró que, a pesar de la provisión remota de alta calidad, los alumnos de primaria perdieron una quinta parte del progreso que normalmente harían en un año. Esto es equivalente al tiempo que pasaron fuera del aula. El impacto fue aún más severo para los niños de entornos desfavorecidos.

Lo que aconsejan los expertos

Los estudios aconsejan que la preparación tecnológica, puede no haber sido suficiente para frenar las consecuencias negativas de la pandemia en la escolarización.

A pesar de la digitalización avanzada en las escuelas holandesas, un primer bloqueo relativamente corto y las tasas de acceso de banda ancha líderes en el mundo, se observó que el progreso de los estudiantes disminuyó considerablemente.

De acuerdo a los investigadores, este descubrimiento es particularmente preocupante dado que muchos países estaban mucho menos preparados para los desafíos del aprendizaje a distancia.

Las investigaciones también muestran que, aunque la gran mayoría del rendimiento de los estudiantes se deterioró durante el aprendizaje a distancia, algunas escuelas experimentaron solo una pequeña o nula caída en el aprendizaje.

Cortesía: Phys.org