Ex embajador argentino: "Se equivocan si creen que Biden cambiará la política de EEUU hacia Venezuela"

El experto en temas internacionales Carlos Pérez Llana adelantó que la política exterior del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, reforzará el afianzamiento de la “democracia, la lucha contra la corrupción y el respeto de la Justicia independiente” en el mundo en general y en América Latina en particular. Además, el ex embajador en Francia advirtió que si el gobierno de Alberto Fernández cree que ahora puede profundizar su apoyo al régimen de Nicolás Maduro “se equivoca” y al igual que alimentar el optimismo de un sector de los K basado en creer que con la derrota de Donald Trump “se fue nuestro enemigo”.

La siguiente es una entrevista realizada por Clarín a Pérez Llana por videoconferencia en la cual analiza en profundidad las causas y consecuencias para Argentina y el resto del mundo de las elecciones en EE.UU.:

- Usted doctor que acertó con su pronóstico de una victoria de Biden está en la mejor posición para analizar las futuras relaciones entre Argentina y EEUU. El gobierno de Alberto Fernández tiene una relación mala con la administración de Trump, ¿se beneficia ahora con la victoria de Biden?

- Puede llegar a beneficiarse, pero el cambio de política exterior no va a ser total porque para Trump, América Latina no fue muy importante y tengo mis serias dudas que para Biden, América Latina sea muy importante.

La segunda reflexión es que en algunos de los puntos en que había discrepancias entre el gobierno argentino y Trump no necesariamente van a cambiar. Por ejemplo, en el tema Venezuela no va a haber muchas diferencias entre Biden y Trump. Es central porque Argentina ha enterrado parte de su política exterior por hacer una política ideologizada y poner a Venezuela en el centro de escenario. De la misma manera que ahora ponen en el centro a Rusia que no es una gran potencia. Es un territorio relevante, pero con un PBI muy bajo que vive solo del petróleo. Está tan débil el régimen que analizan una ley para blindar jurídicamente a Putin de poder vida.

- Entonces ¿hay coincidencias entre Trump y Biden sobre el régimen chavista de Nicolás Maduro?

- Si el gobierno no cambia el punto de vista de Venezuela, con Biden no va a cambiar. Los demócratas tienen bien claro después del informe Bachelet que Venezuela es una dictadura que viola los derechos humanos. Si el gobierno cree que Biden va a cambiar esta postura es un error. En los principales grupos de asesores de Biden, tampoco. América Latina no va a ser una región prioritaria para Biden. Algunos países sí como México. El único acuerdo de libre comercio que firmó Trump fue con México. Biden dijo no más acuerdos comerciales como los que se conocen porque deterioraron al empleo y a la clase media norteamericana.

- Entonces, en qué temas sí habrá diferencias entre la política exterior del republicano Trump y el demócrata Biden?

- Un gran componente de la política de Biden va a ser el cambio climático y las energías limpias. Va a haber un gran pilar en la sustitución del gas, el carbón y el petróleo. También puede tener problemas Bolsonaro con Biden por el tema Amazonas.

Ahora si el gobierno quiere entrar a la agenda de EE.UU. y cree que ahora puede desarrollar una política exterior hacia Venezuela que no choque con la de EE.UU. caerá en un error. Habrá una administración nueva en Casa Blanca que como en el póker se puede armar una estrategia, pero no con Venezuela. Va a cambiar la geopolítica y la geo-economía, aunque México va a seguir siendo el socio latinoamericano más importante de EE.UU.

Brasil va a seguir siendo un aliado importante pero la Argentina perdió relevancia y con su PBI hoy sería la cuarta economía de la región, incluso detrás de Colombia. Entonces, estos optimismos basados en la idea de que se “fue nuestro enemigo” me parece que no son correctos. Por ejemplo, el mismo funcionario norteamericano va a seguir en el FMI frente a las negociaciones que se vienen. El gobierno tuvo una batalla perdida por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo pero ya pasó el problema lo va a tener el que fue electo Mauricio Claver-Carone porque es republicano.

- Desde la disolución de la Unión Soviética a EE.UU. le interesa en América Latina los temas migración, narcotráfico, terrorismo. Biden ¿va a seguir interesándose por atentados a la embajada Israel y la AMIA y la presencia del Hezbollah en la Triple Frontera?

- Se va a mantener, pero la agenda del crimen organizado va mutando y el radar de quien los detecta se va ajustando. Hoy tenemos un revival del terrorismo en el mundo, luego de la caída del ISIS. Se explicita en Europa y el ISIS se desplaza hacia el Africa. En un discurso Biden ha enfatizado la lucha contra la corrupción y los regímenes corruptos y el narcotráfico.

En este contexto, va a caer muy mal Venezuela porque se metió en algunos entrecruzamientos del crimen organizado como la venta de oro, muchas veces en forma clandestina a través de personeros del régimen. Ese oro no se refina en Venezuela, sino en Turquía. Venezuela ya casi no produce petróleo.

Desde otra perspectiva, también va a haber problemas con sus aliados Brasil y México por el tema ambiental y salarial. El acuerdo con México establece que los trabajadores mexicanos deben cobrar igual que los norteamericanos y que no puede haber menores de edad en las fábricas. La diputada demócrata Nancy Pelosi hizo hincapié en las cláusulas laborales de ese acuerdo. El gobierno de Lopez Obrador se llevaba bien con Trump, pero ahora las cosas cambiarán.

- El ex presidente demócrata Barak Obama había iniciado un diálogo con Cuba con restablecimiento de vuelos y otras medidas ¿Biden va a retomar esa iniciativa?

- No leí nada al respecto. La política de Biden va a estar en tres ejes, insisto: China, democracia y la geo-economía. Vamos a ver cuál es el primer viaje al exterior de Biden. Creo que será a Europa. El asesor de Biden, Jake Sullivan, dice que históricamente la política exterior de EE.UU. la manejaban expertos que articulaban todo sobre seguridad y geopolítica y se olvidaba de su economía.

No creo que Biden se preocupe por el caso Cuba. Este está sobredimensionado en una especie de Planeta Ideológico Latinoamericano donde Argentina tiene un rol relevante. En Argentina también se habla de Rusia y con excepción de Cuba y Venezuela nadie habla de Rusia en América Latina.

¿Cuál es el peso específico de Rusia? Putin está jaqueado por Turquía, tiene problemas en Kirguistán. Cuba es parte de una visión ideológica y los demócratas no deben estar muy contentos con los descendientes de cubanos en Florida que votaron en su mayoría por Trump. No es relevante para Biden.

Si hay algo que cambió con el coronavirus es que América Latina, desde el punto de vista político, no existe como tal. Hay una enorme cantidad de organismos regionales que conforman una sopa de letras, pero por allí no pasa la agenda del mundo. Esto también pasa a nivel global. El otro día conversando con el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, me dijo que la crisis de los atentados terroristas de 2001 se arregló en el Consejo de Seguridad de la ONU, la financiera del 2008 en el G20 y esta crisis del coronavirus, que es superior a las otras dos, no tiene espacio para tratarla. Biden tratará de consolidar algún organismo multilateral de diálogo en función de intereses comunes y de agendas nuevas, no de agendas viejas.

Uno de los problemas históricos de la política exterior argentina, con cualquier gobierno, es que ha tenido un GPS muy desactualizado. Es decir, ver el mundo con el prisma ideológico y no ver al mundo con el mapa en la mano, con los números de la economía. Encima de todo esto hay una gran disrupción económica y tecnológica que para los Estados Unidos va a ser vital puertas adentro y puertas afuera y no el tema Cuba.

