Exgobernador Bill Richardson se fue de Venezuela con las manos vacías

El exgobernador y consultor norteamericano Bill Richardson se fue de Venezuela con las manos vacías. tras reunirse con Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, sin haber logrado la entrega de los presos estadounidenses.

El mismo exmandatario del estado de Nuevo México, que vino al país con la intención de negociar con el régimen, dio por fracasada su misión para liberar a varios estadounidenses encarcelados en Venezuela.

La misión incluía la mediación del también representante del Partido Demócrata por seis exdirectivos de Citgo y los dos soldados estadounidenses implicados en la denominada Operación Gedeón.

"Lamentamos no haber podido asegurar la liberación de los estadounidenses", señaló Richardson en un comunicado, citado por AP.

Sin embargo, Richardson agradeció en el comunicado al gobierno de Qatar por su intermediación.

