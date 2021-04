Fallece persona que chocó contra las barreras del Capitolio de EE.UU.

Un carro impactó en la tarde de este viernes, 2 de abril, en contra de la barrera norte del Capitolio de Estados Unidos, generando una situación irregular en la zona. El sujeto que manejaba el vehículo, el cual fue baleado cuando se bajó de este con un arma blanca, falleció hace minutos, según el medio local NBC News.

La Policía del Capitolio explicó que el sujeto embistió la barricada norte de las instalaciones del lugar, hiriendo a dos agentes que ya fueron trasladados al hospital. Presuntamente, el atacante se bajó de su vehículo con un arma blanca, de manera que los agentes abrieron fuego y le propinaron varios disparos.

“La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha respondido a una zona de acceso norte en la Avenida Independencia por informaciones de que alguien embistió con su vehículo a dos agentes. El sospechoso está en custodia. Ambos agentes están heridos. Los tres han sido transportados al hospital”, expuso la agencia de seguridad.

La agencia de noticias AP precisó que uno de los agentes estaba en estado grave de salud, mientras que el atacante se encontraba en estado crítico.

Tras la situación irregular en la barricada, las autoridades cerraron el edificio y solicitaron a las personas que se alejaran de las ventanas. Supuestamente, las fuerzas de seguridad detectaron una "supuesta amenaza externa" en el edificio, de manera que procedieron a pedir a quienes estaban dentro del edificio que buscaran refugio.

"Estamos encerrados. En los altavoces anuncian una amenaza a la seguridad externa, manténgase alejado de las ventanas, no entre ni salga. Puedo escuchar sirenas”, apuntó la periodista del medio de comunicación Fox News, Jacqui Heinrich.

El incidente sea después que el 6 de enero un grupo de partidarios del entonces presidente Donald Trump asaltó el Capitolio, mientras se hacía la verificación de los resultados electorales. La situación terminó generando decenas de detenidos, heridos y cinco fallecidos, después de una tarde de violencia en el Legislativo estadounidense.

BREAKING: Suspect involved in vehicle ramming at US Capitol has died, @PeteWilliamsNBC reports on @MSNBC.

— NBC News (@NBCNews) April 2, 2021