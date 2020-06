Según la página web de Univisión, el Gobierno de Donald Trump utilizó el año pasado 600 millones de dólares confiscados a corruptos venezolanos para pagar el muro fronterizo con México.

Esto, a pesar de que la promesa de la administración estadounidense era destinar esos recursos a la atención de la crisis social venezolana, indica la página web.

Según Camillieri, más de 1 millardo de dólares robados por venezolanos se encuentran en EEUU, en cuentas bancarias congeladas o en fondos de confiscación del Departamento del Tesoro.

La cifra total retenida en cuentas de venezolanos podría ser del orden de los 24 mil millones de dólares, principalmente en Europa.

El senador estadounidense Bob Menendez, del partido Demócrata, fustigó a Trump por el uso de los recursos venezolanos para construir el muro.

"El año pasado el Congreso suscribió mi Ley VERDAD. Ahora, se sabe que la Casa Blanca podría estar usando parte de esos recursos para construir el muro fronterizo. ¿No iba México a pagar por él, señor presidente?", se preguntó Menendez.

Can’t make this stuff up. Last year, Trump signed my VERDAD Act, requiring a plan to recover assets stolen from Venezuelans by the Maduro regime. Now it appears the WH could be using some of those funds to build a border wall.

Wasn’t Mexico going to pay for it, Mr President? https://t.co/sM0GRw6VkM

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) June 13, 2020