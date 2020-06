Honduras y Canadá condenaron la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, por el régimen de Nicolás Maduro.

En primera instancia, el país norteamericano señaló que el régimen de Maduro era ilegítimo, por lo que no contaba con la autoridad para expulsar a una diplomática. Asimismo, se solidarizó con la Unión Europea y mantuvo su llamado para que la democracia retorne a Venezuela.

Por su parte, Hondura aseveró que el régimen de Maduro era “dictatorial” y rechazó la expulsión de Brilhante. Igualmente, la Cancillería ratificó que apoyará todas acciones de la comunidad internacional para restablecer la democracia en el país sudamericano.

El domingo Maduro dio 72 horas a Brilhante para salir de Venezuela, después de que la Unión Europea sancionara una decena de funcionarios venezolanos. El líder del régimen condenó las sanciones y aseguró que la organización no es “nadie” para tomar tales medidas.

Por su parte, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, instó a los países de la Unión Europea a condenar la expulsión. Además, llamó a las naciones europeas a tomar medidas reciprocas en contra del régimen.

Canada condemns the expulsion of the #EU Ambassador to #Venezuela by the illegitimate Maduro regime. Canada stands in solidarity with our EU partners and the Venezuelan people in the desire to see democracy restored in Venezuela.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) June 30, 2020