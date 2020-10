Confirmaron arresto de un informante vinculado al caso de El Aissami

Fiscales de EEUU confirmaron el arresto de un informante vinculado al caso de Tareck El Aissami. Así lo informó el periodista de la agencia The Associated Press (AP), Joshua Goodman.

Goodman explicó en su cuenta de Twitter que en una carta sin sellar, los fiscales reconocen el arresto de informante en el caso contra Venezuela.

Además, recordó que AP informó la semana pasada del arresto de un informante, "pero su identidad nunca fue confirmada por los fiscales, quienes evitaron conectarlo públicamente con el caso de sanciones", afirmó.

El Aissami, actual ministro de petróleo del régimen de Nicolás Maduro, es uno de los 15 funcionarios venezolanos acusados por el Departamento de Justicia de EEUU, por narcoterrorismo, lavado de dinero, y corrupción.

Asimismo, El Aissami está acusado de intentar evadir las sanciones impuestas a Maduro y varios de sus funcionarios clave por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

Además, a finales de marzo, Washington ofreció $10 millones por información que lleve a su arresto.

NEW: In unsealed letter, prosecutors acknowledge arrest of informant in case against Venezuela's @TareckPSUV. @AP reported informant's arrest last week for lying to Feds. But his identity was never confirmed by prosecutors, who avoided publicly connecting him to sanctions case pic.twitter.com/D89s2tOmuH

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 9, 2020