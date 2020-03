FMI desestimó la solicitud de préstamo de emergencia de Maduro para combatir el coronavirus

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desestimó la solicitud de préstamo de emergencia de 5.000 millones de dólares solicitada por Nicolás Maduro para hacerle frente de manera idónea al impacto que el coronavirus (Covid-19) tiene sobre Venezuela, según un portavoz del organismo multinacional.

La información la difundieron la noche de este martes agencias de noticias.

El portavoz del FMI dijo que la solicitud no se puede considerar porque no había claridad entre sus 189 estados miembros sobre a quién reconoce como el líder legítimo de Venezuela: Nicolás Maduro o Juan Guaidó, el jefe del Congreso respaldado por Estados Unidos, reseñó la Associated Press.

«Desafortunadamente, el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud. Como hemos mencionado antes, el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI», dijo el portavoz en un comunicado. «No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento».

«El gobierno bolivariano está tomando diferentes medidas preventivas y siguiendo controles exhaustivos, estrictos y exhaustivos para proteger al pueblo venezolano», señaló el régimen de Maduro en una carta dirigida al director gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

«Por esta razón, estamos recurriendo a su honorable organización para solicitar su evaluación sobre la posibilidad de autorizar a Venezuela una línea de financiación de $ 5 mil millones del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido», agregó en la misiva.

Si bien la exposición de Venezuela al coronavirus hasta ahora ha sido limitada, con solo 36 casos confirmados, el daño económico potencial de la enfermedad tiene al país entero al límite.

IMF says they can’t consider Venezuela’s request for $5 billion emergency loan to fight coronavirus because its members don’t have clarity whether they recognize ⁦@jguaido⁩ or ⁦@NicolasMaduro⁩. See statement from ⁦@IMFNews⁩ pic.twitter.com/BozEZ9aLEr

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 18, 2020